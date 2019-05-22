2019-05-22T10:30:46+03:00
Общество

Калининградец украл у пенсионера автомобиль и сдал его на металлолом

Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в краже автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию с заявлением о пропаже автомобиля обратился 68-летний пенсионер. Сотрудники уголовного розыска установили, что ранее пенсионер пытался продать свой «Рено». Он встретился с потенциальным покупателем, который отказался от сделки якобы из-за отсутствия денег. На следующий день потерпевший обнаружил отсутствие автомобиля на месте парковки.

- Оперативники выяснили, что 32-летний злоумышленник, внимательно изучивший автомобиль под видом покупателя, ночью проник в машину, завёл её и скрылся с места преступления. Позднее мужчина сдал машину на металлолом, - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 5 лет

ИСТОЧНИК KP.RU

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