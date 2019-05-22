Калининградская мэрия планирует летом трудоустроить 395 подростков
На трудоустройство подростков в период летних каникул администрация Калининграда предусмотрела более двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В городе уже созданы рабочие места в девяти муниципальных учреждениях. Всего планируется трудоустроить 395 подростков, которые будут работать в период с мая по сентябрь.
- Ребята будут заниматься благоустройством и уборкой территорий города, организовывать спортивно-оздоровительные мероприятия на спортивных площадках, оказывать помощь престарелым и инвалидам, участвовать в организации и проведении городских культурно-массовых, досуговых мероприятий, работать вожатыми в летних оздоровительных лагерях, помощниками библиотекарей, - сообщили в администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU