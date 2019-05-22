Калининградская мэрия планирует летом трудоустроить 395 подростков

СЕГОДНЯ 10:34 2019-05-22T10:35:26+03:00

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На трудоустройство подростков в период летних каникул администрация Калининграда предусмотрела более двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В городе уже созданы рабочие места в девяти муниципальных учреждениях. Всего планируется трудоустроить 395 подростков, которые будут работать в период с мая по сентябрь.

- Ребята будут заниматься благоустройством и уборкой территорий города, организовывать спортивно-оздоровительные мероприятия на спортивных площадках, оказывать помощь престарелым и инвалидам, участвовать в организации и проведении городских культурно-массовых, досуговых мероприятий, работать вожатыми в летних оздоровительных лагерях, помощниками библиотекарей, - сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU