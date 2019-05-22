В Калининграде перед храмом на площади Победы пройдет концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры

СЕГОДНЯ 10:49 2019-05-22T10:49:25+03:00

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В Калининграде перед Кафедральным собором Христа Спасителя начали устанавливать сцену. Территория огорожена.

Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, в пятницу 24 мая на площади Победы состоится концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры.

В программе: выступление областного оркестра русских народных инструментов, казачьего хора, хора мальчиков, сводного хора Калининградской области.

Также выступят фольклорные и хореографические коллективы, артисты театров и и солисты-вокалисты.

Начало праздника в 12:00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU