В Калининграде перед храмом на площади Победы пройдет концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде перед Кафедральным собором Христа Спасителя начали устанавливать сцену. Территория огорожена.
Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, в пятницу 24 мая на площади Победы состоится концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры.
В программе: выступление областного оркестра русских народных инструментов, казачьего хора, хора мальчиков, сводного хора Калининградской области.
Также выступят фольклорные и хореографические коллективы, артисты театров и и солисты-вокалисты.
Начало праздника в 12:00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU