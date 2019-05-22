2019-05-22T10:58:10+03:00
Общество

За месяц в Калининграде составили 50 протоколов за незаконную торговлю

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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С 12 апреля этого года мэрия Калининграда получила полномочия составлять протоколы за незаконную торговлю. В течение месяца сотрудники комитета муниципального контроля составили уже 50 протоколов, сообщил председатель комитета Евгений Чернышев.

Сотрудники комитета проводят рейдовые мероприятия по пресечению несанкционированной торговли. Калининградцев штрафуют за торговлю очками, клубникой и даже интимными принадлежностями.

Также продолжается в Калининграде работа по выявлению незаконных торговых объектов. Уже демонтировано 19 палаток, причем, 18 объектов в добровольном порядке снесли владельцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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