За жестокое избиение приятеля калининградца лишили свободы

СЕГОДНЯ 11:05 2019-05-22T11:05:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Ранним декабрьским утром прошлого года в поселке Колосовка подрались меду собой двое местных жителей. Ну, как подрались… Один из сельчан был явно сильнее оппонента, которого сначала схватил за горло и швырнул на бетонный пол так, что бедолага сильно приложился затылком. А затем еще и попытался добить ударом в висок.

К счастью, до смертоубийства в итоге не дошло, но причинение тяжкого вреда здоровью было налицо. В принципе, с этим согласился и драчун, который попросил суд рассмотреть его уголовное дело в особом порядке, согласившись с обвинением и глубоко раскаявшись (по крайней мере, на словах) в содеянном.

- По закону, в подобном случае назначенное наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, - пояснили причину подобной сговорчивости в Зеленоградском райсуде.

Однако государственный обвинитель и потерпевший не возражали, так что, подсудимый сравнительно благополучно выкрутился, получив полтора года на общем режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU