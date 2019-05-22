2019-05-22T11:07:23+03:00
Общество

В Калининградской области появилась возможность экономить на плате за вывоз мусора

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининградской области утвержден порядок раздельного сбора мусора. Это позволит юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям снизить плату за услуги регионального оператора по вывозу мусора, заявил министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин.

Отдельно должны собираться и передаваться на последующую утилизацию отходы, перечень которых запрещен к захоронению, – это 109 позиций федерального классификатора, которые можно объединить в несколько групп: лом металлов, опасные отходы (ртутные лампы и батарейки), бумага, картон, стекло, полиэтилен, электротехническое оборудование.

Чтобы внедрить раздельный сбор, организация должна принять локальный акт, устанавливающий порядок накопления отходов и иметь собственную контейнерную площадку, зарегистрированную в муниципалитете.

- Данная мера позволяет отказаться от применения нормативов накопления ТКО при расчетах с региональным оператором за вывоз твердых коммунальных отходов и применять «фактический» метод их учета – исходя из объема контейнера, - отметили в министерстве природных ресурсов

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный калининградец напал на сотрудника Росгвардии и сломал ему руку
В Калининграде до 4 июня отключили горячую воду на 37-ми улицах
Во вторник саперы Балтфлота вывезли из поселка Взморье две авиабомбы
По факту пожара в усадьбе «Альтхоф-Рагнит» в Немане возбуждено уголовное дело
В Калининграде из пассажирского автобуса на тротуар выпала 12-летняя девочка
В Черняховске на ул. Гоголя сбили пенсионера на «зебре»
В Калининграде с лже-инвалида взыскали 300 тысяч незаконно полученного пособия
«Будут определенные неудобства»: Через две недели начнется ремонт участка Балтийского шоссе
Возбуждено уголовное дело в отношении виновника смертельного ДТП на улице Гагарина
В Калининграде 10 улиц остались без электричества
Ограбивший магазин с помощью игрушечного пистолета калининградец получил срок