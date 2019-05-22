В Калининградской области появилась возможность экономить на плате за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 11:06 2019-05-22T11:07:23+03:00

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В Калининградской области утвержден порядок раздельного сбора мусора. Это позволит юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям снизить плату за услуги регионального оператора по вывозу мусора, заявил министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин.

Отдельно должны собираться и передаваться на последующую утилизацию отходы, перечень которых запрещен к захоронению, – это 109 позиций федерального классификатора, которые можно объединить в несколько групп: лом металлов, опасные отходы (ртутные лампы и батарейки), бумага, картон, стекло, полиэтилен, электротехническое оборудование.

Чтобы внедрить раздельный сбор, организация должна принять локальный акт, устанавливающий порядок накопления отходов и иметь собственную контейнерную площадку, зарегистрированную в муниципалитете.

- Данная мера позволяет отказаться от применения нормативов накопления ТКО при расчетах с региональным оператором за вывоз твердых коммунальных отходов и применять «фактический» метод их учета – исходя из объема контейнера, - отметили в министерстве природных ресурсов

ИСТОЧНИК KP.RU