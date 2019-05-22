В Калининграде многодетный отец угнал престижную иномарку

СЕГОДНЯ 11:18 2019-05-22T11:18:07+03:00

Кроме того, при обыске в квартире задержанного был обнаружен боевой револьвер с патронами

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Ранее судимый за покушение кражу житель Калининграда все-таки решил еще раз попробовать прокормить супругу и троих малолетних детей с помощью этого сомнительного ремесла. В ночь попробовать на 29 марта 2017 года он взломал «Ленд Круизер 200», припаркованный у одного из домов по улице Чувашской, сумел открыть автоматические ворота и укатил на иномарке стоимостью три с половиной миллиона рублей.

Когда угонщика задержали, полицейских порадовал и обыск по его месту жительства. В квартире был обнаружен револьвер калибра 5, 6 мм, а также 64 патрона к нему.

- Нашел на улице, хотел сдать, но не успел, - банально пояснил уголовник. – А «Тойоту» хотел на запчасти продать, но тоже не успел…

- Что-то ты ничего не успеваешь, - резюмировали правоохранители. – Ну, ничего в исправительную колонию не опоздаешь, это точно.

Вполне логично Ленинградский районный суд вменил подсудимому в вину сразу две статьи Уголовного кодекса РФ: «Незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов» и «Кража в особо крупном размере». И отправили многодетного отца в «зону» строгого режима сроком на три с половиной года.

ИСТОЧНИК KP.RU