Только до третьего этажа: В Калининграде без холодной воды до 25 мая осталась Сельма и 124 улицы в городе

СЕГОДНЯ 11:29 2019-05-22T11:29:56+03:00

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В Калининграде для проведения работ по очистке резервуаров чистой воды до 25 мая отключено холодное водоснабжение на Сельме и прилегающих улицах, а также 124 улицах в Центральном и Ленинградском районах. Как сообщает пресс-служба мэрии, до субботы подача холодной воды на этих улицах будет осуществляться только до третьего этажа.

Улицы, на которых не будет холодной воды:

мкр. Сельма и прилегающие улицы

пр-т Мира

пр-т Советский

ул. А. Невского

ул. Авторемонтная

ул. Азовская

ул. Азовская

ул. Алябьева

ул. Б.Окружная

ул. Балтийская

ул. Банковская

ул. Барклая де Толли

ул. Бассейная

ул. Белинского

ул. Беломорская

ул. Бердянская

ул. Билибина

ул. Богатырская

ул. Брамса

ул. Броненосная

ул. Брусничная

ул. В. Котика

ул. В. Талалихина

ул. Войнич

ул. Г. Димитрова

ул. Ген.-лейт. Захарова

ул. Ген.-лейт. Озерова

ул. Герцена

ул. Глазунова

ул. Глинки

ул. Гоголя

ул. Гончарова

ул. Горького

ул. Госпитальная

ул. Д. Бедного

ул. Д. Давыдова

ул. Добролюбова

ул. Дубинина

ул. Желябова

ул. Жуковского

ул. Загородная

ул. Закавказская

ул. Зеленая

ул. Златоустовская

ул. Знойная

ул. Зоологическая

ул. К. Маркса

ул. К. Цеткин

ул. Калужская

ул. Катина

ул. Каштановая аллея

ул. Кирова

ул. Колесная

ул. Колхозная

ул. Кольцова

ул. Коммунальная

ул. Комсомольская

ул. Косм. Леонова

ул. Косм. Пацаева

ул. Красная

ул. Красносельская

ул. Краснохолмская

ул. Кутузова

ул. Л. Голикова

ул. Ладожская

ул. Лейт. Князева

ул. Лейт. Яналова

ул. Ленинградская

ул. Лермонтова

ул. Лесная

ул. Лесопарковая

ул. Лозовая

ул. Ломоносова

ул. Марш. Борзова

ул. Маяковского

ул. Менделеева

ул. Молдавская

ул. Молодежная

ул. Музыкальная

ул. Мусоргского

ул. Нарвская

ул. Нахимова

ул. Некрасова

ул. Неманская

ул. Никитина

ул. Озерная

ул. Осетинская

ул. Осипенко

ул. Островского

ул. Офицерская

ул. Палубная

ул. Первомайская

ул. Платова

ул. Полецкого

ул. Полк. Ефремова

ул. Поселковая

ул. Пулеметная

ул. Радистов

ул. Репина

ул. Ростовская

ул. С. Разина

ул. Саратовская

ул. Серж.Мишина

ул. Сибирякова

ул. Спортивная

ул. Старорусская

ул. Столярная

ул. Стрелковая

ул. Ташкентская

ул. Тельмана

ул. Тенистая аллея

ул. Тихоненко

ул. Тургенева

ул. Чапаева

ул. Чекистов

ул. Червонная

ул. Черноморская

ул. Чернышевского

ул. Черняховского

ул. Чехова

ул. Чкалова

ул. Шиллера

ул. Щорса

ул. Энгельса

ул. Янтарная.

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