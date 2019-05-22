Ограбивший магазин с помощью игрушечного пистолета калининградец получил срок

СЕГОДНЯ 11:31 2019-05-22T11:31:38+03:00

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Днем 22 декабря прошлого года в магазин на улице Ленинградской в Черняховске ворвался мужчина в натянутой на лицо шапке с прорезями для глаз. Наставив на продавцов пистолет, налетчик потребовал «деньги на бочку». Перепуганные труженики прилавка выгребли наличные из всех кассовых аппаратов. В общей сложности получилось чуть меньше 20 тысяч рублей. По всей видимости, удовлетворившись этой суммой, преступник сгреб купюры с прилавка и был таков. Впрочем, довольно скоро его разыскали полицейские.

Пистолет, которым размахивал в магазине задержанный, на поверку оказался игрушечный. Но сама по себе ситуация от игровой была весьма далека. Сообразив, что за разбой ему светит изрядный срок, ранее уже судимый за особо тяжкое преступление черняховец принялся активно сотрудничать с правоохранителями еще на стадии предварительного следствия.

Затем уже в суде мужчина полностью признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке, явно надеясь на гуманность отечественного законодательства. А оно, напомним, гласит, что в этом случае назначенное наказание не может превышать две трети максимального срока или размере наиболее строго вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Согласие гособвинителя и потерпевших было получено, и разбойник отделался наказанием в виде лишения свободы сроком 3 года и 2 месяца. Правда, провести их рецидивисту придется, все-таки, в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU