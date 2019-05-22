В Калининграде 10 улиц остались без электричества

СЕГОДНЯ 11:32 2019-05-22T11:33:33+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на десяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов свет отключен на ул. Ген.-лейт. Озерова 39-47, 47а; ул. Горького 19, 19а-б, 21, 21а, 23, 23а; ул. Калязинской 2, 4, 10а.

С 13:30 до 18:00 электричества не будет на пр-т Московский 252-258, 262 (светофор), ул. Баженова 15-25, ул. Вишневая 8, ул. Кутаисская 19, 27, 37, ул. Сиреневая 2, 14, 20, 22, ул. Тверская 3, 6, 10, 11, 13, 18, 19-23, ул. Толбухина 14, 24э.

ИСТОЧНИК KP.RU