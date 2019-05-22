Возбуждено уголовное дело в отношении виновника смертельного ДТП на улице Гагарина

СЕГОДНЯ 11:53 2019-05-22T11:53:10+03:00

Пьяному угонщику, угробившему молодую женщину, грозит лишение свободы на срок до 7 лет

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Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, следователи отдела МВД по Ленинградскому району Калининграда возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия 4 апреля на улице Гагарина.

Напомним, 23-летний молодчик на угнанном автомобиле «Фольксваген» мчался по ночному городу, имея пассажиркой 25-летнюю девушку. В районе дома 79 на Гагарина пьяный водитель утратил контроль над транспортным средством и врезался в фонарный столб. Сам виновник ДТП отделался телесными повреждениями, а вот его спутница погибла.

- Уголовное дело возбуждено по признакам части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека», - уточнила начальник пресс-служба УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. - Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU