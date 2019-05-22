«Будут определенные неудобства»: Через две недели начнется ремонт участка Балтийского шоссе

СЕГОДНЯ 11:59 2019-05-22T12:03:50+03:00

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Через две недели в Калининграде стартует ремонт участка балтийского шоссе - от пересечения с ул. Карташева до заправки «Лукойла». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сообщил гендиректор подрядной организации – ЗАО «ДСП» Сергей Григоренко, основная сложность при проведении ремонта в том, что часть проезжей части – двухполосная, и это создаст определённые неудобства при организации движения транспорта.

- В остальном сложностей не предвидится. Мы начнем ремонт ориентировочно через две недели и к осени планируем закончить, - отметил Сергей Григоренко.

При ремонте дорожного покрытия будут использовать новый для Калининграда материал, щебеночно-мастичный асфальто-бетон, обладающий улучшенными характеристиками. Новые тротуары также сделают из подобной смеси, кроме этого, перед пешеходными переходами установят шумовые полосы из холодного пластика.

ИСТОЧНИК KP.RU