«Будут определенные неудобства»: Через две недели начнется ремонт участка Балтийского шоссе
Через две недели в Калининграде стартует ремонт участка балтийского шоссе - от пересечения с ул. Карташева до заправки «Лукойла». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Как сообщил гендиректор подрядной организации – ЗАО «ДСП» Сергей Григоренко, основная сложность при проведении ремонта в том, что часть проезжей части – двухполосная, и это создаст определённые неудобства при организации движения транспорта.
- В остальном сложностей не предвидится. Мы начнем ремонт ориентировочно через две недели и к осени планируем закончить, - отметил Сергей Григоренко.
При ремонте дорожного покрытия будут использовать новый для Калининграда материал, щебеночно-мастичный асфальто-бетон, обладающий улучшенными характеристиками. Новые тротуары также сделают из подобной смеси, кроме этого, перед пешеходными переходами установят шумовые полосы из холодного пластика.
ИСТОЧНИК KP.RU