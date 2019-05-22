В Калининграде с лже-инвалида взыскали 300 тысяч незаконно полученного пособия

СЕГОДНЯ 11:59 2019-05-22T12:00:30+03:00

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Жителю Багратионовска придется вернуть незаконно полученные социальные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В ноябре 2015 года мужчине была на год установлена инвалидность, а затем – бессрочно. Вскоре, правда, выяснилось, что инвалидность была установлена на основании подложных документов.

К тому времени злоумышленник уже получил от государства социальное обеспечение в размере 292,8 тысяч рублей. Поэтому прокурор обратился в суд в защиту интересов государства, а суд согласился взыскать с лже-инвалида все выплаченные ему пособия.

ИСТОЧНИК KP.RU