2019-05-22T12:35:18+03:00
Происшествия

В Калининграде из пассажирского автобуса на тротуар выпала 12-летняя девочка

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В Калининграде из пассажирского автобуса на тротуар выпала 12-летняя девочка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Дорожный инцидент произошел на Московском проспекте. Водитель автобуса «Сетра» на остановочном пункте допустил падение ребенка на тротуар.

В результате падения 12-летняя пассажирка получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24