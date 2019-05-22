В Калининграде из пассажирского автобуса на тротуар выпала 12-летняя девочка
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде из пассажирского автобуса на тротуар выпала 12-летняя девочка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Дорожный инцидент произошел на Московском проспекте. Водитель автобуса «Сетра» на остановочном пункте допустил падение ребенка на тротуар.
В результате падения 12-летняя пассажирка получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU