По факту пожара в усадьбе «Альтхоф-Рагнит» в Немане возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 13:02 2019-05-22T13:03:14+03:00

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Прокуратура Немана провела проверку по факту пожара в усадьбе «Альтхоф-Рагнит», которая является памятником архитектуры регионального значения. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, в апреле в усадьбе произошел пожар, горели деревянные элементы и конструкции крыш двух кирпичных построек.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и проводится расследование, рассказали в прокуратуре.

Также прокуратура обратила внимание, что все здания комплекса находятся в полуразрушенном и аварийном состоянии, при этом, собственник объекта не произвел консервацию здания. Поэтому прокурор района направил иск в суд с требованием обязатьвладельца усадьбы провести работы по консервации.

ИСТОЧНИК KP.RU