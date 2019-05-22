По факту пожара в усадьбе «Альтхоф-Рагнит» в Немане возбуждено уголовное дело
Прокуратура Немана провела проверку по факту пожара в усадьбе «Альтхоф-Рагнит», которая является памятником архитектуры регионального значения. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.
Напомним, в апреле в усадьбе произошел пожар, горели деревянные элементы и конструкции крыш двух кирпичных построек.
По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и проводится расследование, рассказали в прокуратуре.
Также прокуратура обратила внимание, что все здания комплекса находятся в полуразрушенном и аварийном состоянии, при этом, собственник объекта не произвел консервацию здания. Поэтому прокурор района направил иск в суд с требованием обязатьвладельца усадьбы провести работы по консервации.
ИСТОЧНИК KP.RU