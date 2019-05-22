Во вторник саперы Балтфлота вывезли из поселка Взморье две авиабомбы
.Фото: пресс-служба Балтфлота
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За сутки военные саперы обезвредили семь боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.
Все боеприпасы были обнаружены в поселке Взморье. Из них две авиабомбы, три 75-мм артиллерийских снаряда, одна 82-мм минометная мина и один фаустпатрон.
Все опасные находки вывезены на полигоны в Калининградской области, где будут уничтожены методом подрыва.
ИСТОЧНИК KP.RU