2019-05-22T13:15:45+03:00
Общество

Во вторник саперы Балтфлота вывезли из поселка Взморье две авиабомбы

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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За сутки военные саперы обезвредили семь боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Все боеприпасы были обнаружены в поселке Взморье. Из них две авиабомбы, три 75-мм артиллерийских снаряда, одна 82-мм минометная мина и один фаустпатрон.

Все опасные находки вывезены на полигоны в Калининградской области, где будут уничтожены методом подрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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