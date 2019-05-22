В Калининграде до 4 июня отключили горячую воду на 37-ми улицах
В среду в Калининграде начались плановые профилактические работы на РТС «Южная» и «Красная». Как сообщает пресс-служба городской администрации, до 4 июня будет отключено горячее водоснабжение на 37-ми улицах.
На каких улицах не будет горячей воды:
б-р Солнечный
наб. Ген. Карбышева
пер. Парковый
пер. Трамвайный
пр-д Дзержинского
ул. Аллея смелых
ул. Белгородская
ул. Ген. Павлова
ул. Дзержинского
ул. Дюнная
ул. З. Космодемьянской
ул. Киевская 2-22, 15-23
ул. М-ра Козенкова
ул. Мукомольная
ул. Октябрьская
ул. Типографская
ул. Черниговская
ул. Яблочная
ул. Дзержинского 131(д/сад № 9), 147
(городская больница № 2), 153 (МОУ
СОШ № 5)
пер. Щорса 2-16, 9-13
пр-т Советский 126, 128
ул. Банковская 6-20, 25-39
ул. В. Котика 2-10
ул. Ген.-лейт. Захарова 3а, 19-33, 20-26, 44, 46
ул. Каштановая аллея 131-135, 135а-в, 141 (школа-интернат ШИЛИ), 145 (Перинатальный центр), 147 (МОУ СОШ № 50), 151-155, 156 (туб. диспансер), 166-172, 174 (д/сад № 20), 169-173, 176, 178
ул. Комсомольская 54, 56, 63, 63а, 65, 70, 74, 76, 91б, 92, 101-105, 102
ул. Красная 74, 93, 95, 102, 119, 125, 136, 141, 143
ул. Ломоносова 2, 4
ул. Марш. Борзова 43-53, 58б, 66-88, 92-104, 97-105, 103а, 105а
ул. Маяковского 1, 13-19
ул. Осипенко 6, 10-20
ул. Ростовская 22-30, 41, 43
ул. Светлая 2-6
ул. Чекистов 10 (д/сад № 127), 66-120, 141
ул. Чернышевского 28, 30, 38-44, 56 (РГУ им. Канта)
ул. Чкалова 66-68
ул. Щорса 1, 3, 6, 14, 15.
Кроме этого, до 6 июня горячей воды не будет на ул. Марш. Новикова, 4-6; ул. Ангарской 80-82; ул. Солнечногорской 84 и ул. Коммунистической 46а-г.
ИСТОЧНИК KP.RU