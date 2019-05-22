В Калининграде до 4 июня отключили горячую воду на 37-ми улицах

СЕГОДНЯ 13:32 2019-05-22T13:33:19+03:00

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В среду в Калининграде начались плановые профилактические работы на РТС «Южная» и «Красная». Как сообщает пресс-служба городской администрации, до 4 июня будет отключено горячее водоснабжение на 37-ми улицах.

На каких улицах не будет горячей воды:

б-р Солнечный

наб. Ген. Карбышева

пер. Парковый

пер. Трамвайный

пр-д Дзержинского

ул. Аллея смелых

ул. Белгородская

ул. Ген. Павлова

ул. Дзержинского

ул. Дюнная

ул. З. Космодемьянской

ул. Киевская 2-22, 15-23

ул. М-ра Козенкова

ул. Мукомольная

ул. Октябрьская

ул. Типографская

ул. Черниговская

ул. Яблочная

ул. Дзержинского 131(д/сад № 9), 147

(городская больница № 2), 153 (МОУ

СОШ № 5)

пер. Щорса 2-16, 9-13

пр-т Советский 126, 128

ул. Банковская 6-20, 25-39

ул. В. Котика 2-10

ул. Ген.-лейт. Захарова 3а, 19-33, 20-26, 44, 46

ул. Каштановая аллея 131-135, 135а-в, 141 (школа-интернат ШИЛИ), 145 (Перинатальный центр), 147 (МОУ СОШ № 50), 151-155, 156 (туб. диспансер), 166-172, 174 (д/сад № 20), 169-173, 176, 178

ул. Комсомольская 54, 56, 63, 63а, 65, 70, 74, 76, 91б, 92, 101-105, 102

ул. Красная 74, 93, 95, 102, 119, 125, 136, 141, 143

ул. Ломоносова 2, 4

ул. Марш. Борзова 43-53, 58б, 66-88, 92-104, 97-105, 103а, 105а

ул. Маяковского 1, 13-19

ул. Осипенко 6, 10-20

ул. Ростовская 22-30, 41, 43

ул. Светлая 2-6

ул. Чекистов 10 (д/сад № 127), 66-120, 141

ул. Чернышевского 28, 30, 38-44, 56 (РГУ им. Канта)

ул. Чкалова 66-68

ул. Щорса 1, 3, 6, 14, 15.

Кроме этого, до 6 июня горячей воды не будет на ул. Марш. Новикова, 4-6; ул. Ангарской 80-82; ул. Солнечногорской 84 и ул. Коммунистической 46а-г.

ИСТОЧНИК KP.RU