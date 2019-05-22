Пьяный калининградец напал на сотрудника Росгвардии и сломал ему руку
.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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Жителя Калининграда будут судить за применение опасного для жизни насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Вечером 7 апреля сотрудник Росгвардии обнаружил на автобусной остановке пьяного мужчину, который лежал на асфальте и матерился. Росгвардеец собрался доставить его в отдел, однако злоумышленник напал на него, ударил ногой по руке и сломал кисть.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU