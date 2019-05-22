Пьяный калининградец напал на сотрудника Росгвардии и сломал ему руку

СЕГОДНЯ 13:47 2019-05-22T14:02:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителя Калининграда будут судить за применение опасного для жизни насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Вечером 7 апреля сотрудник Росгвардии обнаружил на автобусной остановке пьяного мужчину, который лежал на асфальте и матерился. Росгвардеец собрался доставить его в отдел, однако злоумышленник напал на него, ударил ногой по руке и сломал кисть.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU