2019-05-22T14:02:18+03:00
Общество

Пьяный калининградец напал на сотрудника Росгвардии и сломал ему руку

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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Жителя Калининграда будут судить за применение опасного для жизни насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Вечером 7 апреля сотрудник Росгвардии обнаружил на автобусной остановке пьяного мужчину, который лежал на асфальте и матерился. Росгвардеец собрался доставить его в отдел, однако злоумышленник напал на него, ударил ногой по руке и сломал кисть.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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