Сотрудника исправительной колонии в Гвардейске отдали под суд за получение взятки

СЕГОДНЯ 14:51 2019-05-22T14:51:43+03:00

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Сотрудник исправительной колонии №7 в Гвардейске предстанет перед судом за получение взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина получил от одного из осужденных 8 тысяч рублей за общее покровительство и другую помощь на «зоне». Деньги были переведены сотруднику колонии на его банковский счет

Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU