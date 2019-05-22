2019-05-22T14:57:52+03:00
Общество

Свыше 1700 жителей Калининградской области в рискуют остаться без электричества из-за долгов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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До конца мая «Янтарьэнергосбыт» планирует отключить от света 1787 жителей Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба компании. Жители региона попали в план на отключения из-за долга в размере 9,3 млн рублей.

- Ежедневно гражданам, имеющим задолженность за электроэнергию, направляют уведомления об отключении электроэнергии за долги. «Янтарьэнергосбыт» проводит мероприятия по взысканию задолженности: от телефонных обзвонов до введения режима ограничений в подаче электроэнергии и судебных процессов в отношении злостных неплательщиков, - сообщили в «Янтарьнергосбыте».

По состоянию на 1 мая 2019 года, просроченная задолженность жителей региона за электроэнергию составила 321,8 млн рублей. По сравнению с началом года задолженность увеличилась почти на 8 млн руб. 1 886 потребителей уже лишились электричества из-за долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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