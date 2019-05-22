Останутся рубцы: калининградка попала в больницу после подтяжки кожи в салоне

СЕГОДНЯ 14:59 2019-05-22T14:59:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Областной центр специализированных видов медицинской помощи на улице Барнаульской в Калининграде поступила пациентка с ожогами после посещения салона. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала главный внештатный дерматовенеролог МЗ КО Наталья Некрасова. По словам врача, у женщины, которая решилась на SMAS-лифтинг (это глубокая подтяжка лица), теперь останутся рубцы.

- Это должно делаться аппаратом, который имеет регистрационное удостоверение и врачом, который прошел учебу. А сейчас масса аппаратов в салонах, которые называются «прибор бытовой». Они стоят очень дешево, их покупают люди без образования и лицензии и используют не всегда по назначению. Никакой косметолог в салоне не имеет права делать ничего, что связано с повреждением кожи! Это касается и удаления родинок, папиллом. Салон — это салон, там могут оказывать лишь парикмахерские услуги, - говорит Наталья Некрасова.

При этом доктор посетовала, что доморощенным косметологам их художества часто сходят с рук, ведь пациенты идут жаловаться только в случае серьезного вреда здоровью. Многие, даже попав с осложнениями в больницу, не хотят ввязываться в длительные войны за компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU