В центре Калининграда ограбили пенсионерку
В Калининграде сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Нападение произошло вечером во дворе одного из домов на Ленинском проспекте. К 62-летней горожанке подбежал неизвестный, выхватил у нее сумку и скрылся. Добычей злоумышленника стали 500 рублей и паспорт.
Сотрудники полиции обследовали местность и нашли выброшенную сумку, на которой остались отпечатки пальцев. Опросив потерпевшую и очевидцев преступления, полицейские составили фоторобот мужчины и направили ориентировки с его приметами наружным нарядам.
Вскоре злоумышленник был задержан. Ранее 26-летний задержанный уже привлекался к уголовной ответственности.
На него завели уголовное дело по статье «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU