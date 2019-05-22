2019-05-22T15:43:48+03:00
Общество

В центре Калининграда ограбили пенсионерку

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Нападение произошло вечером во дворе одного из домов на Ленинском проспекте. К 62-летней горожанке подбежал неизвестный, выхватил у нее сумку и скрылся. Добычей злоумышленника стали 500 рублей и паспорт.

Сотрудники полиции обследовали местность и нашли выброшенную сумку, на которой остались отпечатки пальцев. Опросив потерпевшую и очевидцев преступления, полицейские составили фоторобот мужчины и направили ориентировки с его приметами наружным нарядам.

Вскоре злоумышленник был задержан. Ранее 26-летний задержанный уже привлекался к уголовной ответственности.

На него завели уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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