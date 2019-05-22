2019-05-22T16:08:01+03:00
Происшествия

Калининградку во время застолья обворовал гость-уголовник

Женщина далеко не сразу заметила, что у нее пропала золотая цепочка с кулоном
Игорь ОРЕХОВ
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Жительница одного из поселков Гвардейского района принимала у себя дома 45-летнего жителя райцентра. Знала дама о прошлой судимости кавалера или нет – вопрос открытый. Но гостеприимная хозяйка накрыла поляну со спиртным и в процессе застолья так расслабилась, что даже не заметила, как исчезла ее золотая цепочка с кулоном. Короче, гость оказался сыт, пьян, да еще и разбогател на 120 тысяч рублей.

Конец внезапному благоденствию положили сотрудники уголовного розыска. Похищенное изъяли, на вора завели уголовное дело, и теперь впереди у мужика маячит пятилетний срок в «зоне».

ИСТОЧНИК KP.RU

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