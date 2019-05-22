На ул. Белинского и Бассейной в Калининграде запретят парковаться
.Фото: мэрия Калининграда
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В июне на улицах Белинского и Бассейной в Калининграде запретят парковаться. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Дорожные знаки «Остановка запрещена» будут установлены 13 июня по нечетной стороне ул. Белинского от дома № 63 до пер. Воздушного, а также на ул. Бассейной в районе ПСЧ № 5 по охране Центрального района со стороны пожарной части.
Водителей просят быть внимательными и обращать внимание на новые знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU