2019-05-22T16:09:29+03:00
Общество

На ул. Белинского и Бассейной в Калининграде запретят парковаться

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В июне на улицах Белинского и Бассейной в Калининграде запретят парковаться. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Дорожные знаки «Остановка запрещена» будут установлены 13 июня по нечетной стороне ул. Белинского от дома № 63 до пер. Воздушного, а также на ул. Бассейной в районе ПСЧ № 5 по охране Центрального района со стороны пожарной части.

Водителей просят быть внимательными и обращать внимание на новые знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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