СЕГОДНЯ 16:24 2019-05-22T16:24:59+03:00

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Мэрия Калининграда выделила 1,1 млн рублей на подсветку трех памятников. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Деньги пойдут на подсветку памятника А. Невскому на кольцевой развязке ул. А.Невского – 9 Апреля, и памятника А.М. Василевскому, а также памятного знака землякам-космонавтам на проспекте Мира с использованием прожекторов и светильников.

Всего на трех памятниках установят в общей сложности 14 светоточек.

ИСТОЧНИК KP.RU