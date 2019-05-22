Мэрия Калининграда выделила 1,1 млн рублей на подсветку трех памятников
.Фото: Александр Подгорчук
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Мэрия Калининграда выделила 1,1 млн рублей на подсветку трех памятников. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Деньги пойдут на подсветку памятника А. Невскому на кольцевой развязке ул. А.Невского – 9 Апреля, и памятника А.М. Василевскому, а также памятного знака землякам-космонавтам на проспекте Мира с использованием прожекторов и светильников.
Всего на трех памятниках установят в общей сложности 14 светоточек.
ИСТОЧНИК KP.RU