2019-05-22T16:34:58+03:00
Общество

В Калининграде за сутки оштрафовали 54 пешехода-нарушителя

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области прошло профилактическое мероприятие ГИБДД «Пешеход на переход». В течение суток инспекторы выявили и привлекли к административной ответственности 54 нарушителя, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ведомстве отметили, что некоторые пешеходы игнорировали слова сотрудников ГИБДД и продолжали нарушать Правила дорожного движения.

- Прежде чем начать переход улицы по пешеходному переходу, необходимо убедиться в том, что транспортное средство остановилось. Для того, чтобы обезопасить себя, пешим участникам движения рекомендуется использовать, в темное время суток, световозвращающие элементы. Они повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием, - напомнили в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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