Калининградские спортсмены завоевали пять медалей первенства России по тайскому боксу
Спорткомплекс поселка Покровское Одинцовского района принял первенство России по тайскому боксу, собрав больше 650 представителей 42 регионов в возрасте от 12 до 15 лет.
Сборная Калининградской области, которая состояла из воспитанников региональной федерации и муниципальных спортшкол Пионерского и Гусева, выиграла две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наши ребята заработали сразу три путевки на первенство мира в Турцию.
Отличились Роман Зуев, Дарья Смирнова, Валерия Дайлида, Вячеслав Евсюков и Арсений Михайлов.
В минспорта отметили, что ране победительницей первенства России среди спортсменов не старше 16 лет стала Маргарита Войтович и вместе с земляками она представит город, регион и страну на мировом первенстве в Анталии.
ИСТОЧНИК KP.RU