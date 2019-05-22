Калининградские спортсмены завоевали пять медалей первенства России по тайскому боксу

СЕГОДНЯ 17:41 2019-05-22T17:41:19+03:00

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Спорткомплекс поселка Покровское Одинцовского района принял первенство России по тайскому боксу, собрав больше 650 представителей 42 регионов в возрасте от 12 до 15 лет.

Сборная Калининградской области, которая состояла из воспитанников региональной федерации и муниципальных спортшкол Пионерского и Гусева, выиграла две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наши ребята заработали сразу три путевки на первенство мира в Турцию.

Отличились Роман Зуев, Дарья Смирнова, Валерия Дайлида, Вячеслав Евсюков и Арсений Михайлов.

В минспорта отметили, что ране победительницей первенства России среди спортсменов не старше 16 лет стала Маргарита Войтович и вместе с земляками она представит город, регион и страну на мировом первенстве в Анталии.

ИСТОЧНИК KP.RU