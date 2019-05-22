Под Калининградом поезд чуть не сбил человека, который шел по путям

СЕГОДНЯ 18:09 2019-05-22T18:10:08+03:00

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Инцидент случился во вторник 21 мая на перегоне между станциями Кутузово и Гурьевском. Машинист пригородного поезда экстренно затормозил, когда увидел человека на железнодорожных путях.

- Наезд на пешехода удалось предотвратить, поезд продолжил движение по маршруту, - сообщили в пресс-службе КЖД. - Однако глубокую обеспокоенность вызывает тот факт, что только в течение последней недели машинисты поездов трижды были вынуждены применить режим экстренного торможения.

С начала года поезда в регионе экстренно тормозили 23 раза. В 18 случаях поезд удалось остановить вовремя. Были травмированы 5 человек, из них двое погибли (в том числе ребенок).

В КЖД отметили необходимость соблюдения правил и добавили, что проконтролировать местонахождения ребенка можно с помощью мобильного приложения «Берегись поезда». Сервис, установленный на смартфон, предупреждает пешехода о том, что он находится в зоне движения поездов, блокирует трансляцию музыки, включает громкий оповещающий сигнал. В меню настроек приложения можно активировать функцию электронного оповещения родителей о нахождении ребенка в опасной зоне.

Приложение находится в свободном доступе в Play Market.

ИСТОЧНИК KP.RU