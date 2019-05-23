2019-05-23T09:44:20+03:00
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В Ботаническом саду Калининграда впервые за 22 года зацвело дерево Павлония

Александр КАТЕРУША
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..Фото: БФУ им. И. Канта
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В Ботаническом саду БФУ им. И. Канта впервые за 22 года зацвело дерево Павловния войлочная.

Как пояснили в пресс-службе университета, дерево названо в честь дочери императора Павла І, Анны Павловны, которая спонсировала экспедицию в Китай.

- За способность возрождаться в любых сложных условиях Павловнию прозвали Адамовым деревом. Павловния нередко выращивалась при императорских дворах, потому называлась Императорским и Драконовым деревом — по аналогии с известным символом власти правителей Китая, - рассказывают специалисты. - У нас она обычно подмерзает и не цветет. Но в этом году, благодаря теплому апрелю, наша Павловния радует цветением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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