Полиция установила, кто поджег усадьбу «Альтхоф-Рагнит» в Немане

СЕГОДНЯ 10:02 2019-05-23T10:03:07+03:00

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Полиция Немана задержала поджигателя усадьбы «Альтхоф-Рагнит». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как оказалось, умышленный поджог здания совершил 35-летин местный житель. Ранее судимый горожанин пытался похитить металлические конструкции.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога». Он находится под стражей в следственном изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU