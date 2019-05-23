Полиция установила, кто поджег усадьбу «Альтхоф-Рагнит» в Немане
.Фото: Неман Онлайн
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Полиция Немана задержала поджигателя усадьбы «Альтхоф-Рагнит». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Как оказалось, умышленный поджог здания совершил 35-летин местный житель. Ранее судимый горожанин пытался похитить металлические конструкции.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога». Он находится под стражей в следственном изоляторе.
ИСТОЧНИК KP.RU