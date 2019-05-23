В Зеленоградске снова начали эвакуировать автомобили
.Фото: Александр КАТЕРУША
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На улицах города Зеленоградска возобновляют работу эвакуаторов. Об этом сообщает местная администрация.
«С 24 мая штрафная стоянка эвакуированных автомобилей будет располагаться на улице Садовая, 19а в Зеленоградске (территория бывшей котельной)», - говорится в официальном сообщении чиновников.
Администрация курорта просит водителей быть внимательными при парковке автомобилей и не нарушать правила.
ИСТОЧНИК KP.RU