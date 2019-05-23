Пьяный калининградец таксовал по городу на угнанном автомобиле

СЕГОДНЯ 10:09 2019-05-23T10:21:01+03:00

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Калининградская полиция задержала угонщика. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

41-летний работник автомастерской на улице Ялтинской выпил и решил покататься по городу на одном из ремонтируемых автомобилей. Более того – злоумышленник решил немного подзаработать, поэтому решил подработать таксистом.

Первым, и последним клиентом оказался 32-летний калининградец. Мужчина сел в машину, однако вскоре учуял запах алкоголя от водителя.

- Мужчина уговорил водителя остановить машину, и как тот вышел из автомобиля, он вытащил ключи из замка зажигания, закрыл автомобиль и обратился в полицию. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили похищенный автомобиль, который впоследствии был передан владельцу, - сообщили в пресс-службе УМВД.

На горе-таксиста завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU