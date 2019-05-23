В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах нет воды и света

СЕГОДНЯ 10:16 2019-05-23T10:20:30+03:00

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В Калининграде в течение дня будет отключено электричество в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов электричество отключено на ул. Тенистая аллея 38а-д,42-50.

До 18 света не будет на пр-т Московский 8-12,36-38, ул. Маршала Баграмяна 18, ул. Мариупольская 1-13,2-18, ул. Красноярская 1-3, ул. Черняховского 26, ул. Подп. Иванникова 8, ул. М. Галковского 2.

Холодная вода до 17 часов отключена на ул. Бородинской 2-14,7-9,13 (ДОБ),14а ССМП и в Московском районе на ул. Батальной 73-94.

До 18 часов воды не будет на пр-т Московский 8-12,36-38, ул. Маршала Баграмяна 18, ул. Мариупольская 1-13,2-18, ул. Красноярская 1-3.

Горячее водоснабжение отключено до 17 часов на ул. Гайдара 141-145.

ИСТОЧНИК KP.RU