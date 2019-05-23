2019-05-23T10:37:24+03:00
Общество

В Калининграде выдали первый сертификат на переобучение предпенсионера

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининграде выдан первый образовательный сертификат предпенсионеру. Его получила Екатерина Михонская, которая собирается повысить свою квалификацию для дальнейшей работы в медицинском учреждении.

- Вернуться в любимую профессию я хотела давно, но за эти годы многое поменялось: мне надо было подтвердить свой медицинский диплом, квалификацию, поэтому, когда мне в центре занятости предложили пройти переобучение, я решилась опять сесть за парту. Свой сертификат я отнесу в БФУ имени Канта, а работодатель меня уже ждет с дипломом о переобучении. Конечно, молодежь нас стимулирует, и я уверена, что могу с ними на своем рабочем месте конкурировать: силы, желание и возможности есть, а теперь будет и диплом, – поделилась женщина.

По словам министра социальной политики Анжелики Майстер, сегодня центр занятости выдаёт 13 таких образовательных сертификатов, выделенные бюджетные средства позволяют переобучить более 300 человек.

- Нам необходимо обеспечить определенные гарантии тем людям, которые находятся в «группе риска». Расчет выхода на пенсию ведут специалисты пенсионного фонда, министерство находится с ними в полном взаимодействии, постоянно проводится сверка данных. Поэтому людям, которые ищут работу, готовы расти в профессиональном плане, мы готовы оказать всестороннюю поддержку, – подчеркнула руководитель министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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