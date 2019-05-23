В Калининграде адвоката осудили за крупное мошенничество

СЕГОДНЯ 11:12 2019-05-23T11:13:00+03:00

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В Калининграде осудили адвоката Адвокатской палаты за покушение на крупное мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Адвокат за вознаграждение пообещал троим калининградцам «отмазать» их от уголовного преследования. Всего за 1,7 млн рублей он был готов договориться с правоохранителями, от которых зависело принятие процессуального решения. На самом деле никому никаких денег адвокат передавать не планировал, а намеревался элементарно присвоить всю сумму.

При передаче части денег его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Суд признал адвоката виновным в покушении на крупное мошенничество и приговорил к 2,6 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU