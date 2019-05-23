2019-05-23T11:23:01+03:00
Общество

Поголовье крупного рогатого скота в Калининградской области за год увеличилось на 12 процентов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Калининградская область вошла в число шести регионов – лидеров по приросту поголовья крупного рогатого скота КРС). Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ.

За год поголовье КРС в области выросло на 11,8%. В регионе преимущественно выращивается скот абердин-ангусской породы, а также пород шароле и лимузин.

По данным областного Минсельхоза, в число ключевых предприятий, специализирующихся на мясном животноводстве вошли ООО «Калининградская мясная компания» (АПХ «Мираторг»), ООО «Молочная фабрика» (агрохолдинг «ДолговГрупп»), ООО «Кенигсбиф» и ООО «Новое поле».

ИСТОЧНИК KP.RU

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