2019-05-23T11:52:16+03:00
Происшествия

В Калининграде и Советске в ДТП пострадали дети

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В среду в Калининграде в ДТП пострадали два ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Утром в Калининграде Московском проспекте водитель «Фольксвагена» при выезде со двора не уступил дорогу и врезался в «Вольво». В результате столкновения находившаяся в салоне «Фольксвагена» 9-летняя девочка получила ранения.

Вечером в Советске на улице Свободы водитель «Инфинити» прибегнула к экстренному торможению. Что явно не пошло на пользу ее 5-летней дочери, которая находилась на переднем сиденье без удерживающего кресла и не пристегнутой ремнями безопасности. В результате ДТП девочка получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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