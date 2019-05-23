В Калининграде и Советске в ДТП пострадали дети

СЕГОДНЯ 11:50 2019-05-23T11:52:16+03:00

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В среду в Калининграде в ДТП пострадали два ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Утром в Калининграде Московском проспекте водитель «Фольксвагена» при выезде со двора не уступил дорогу и врезался в «Вольво». В результате столкновения находившаяся в салоне «Фольксвагена» 9-летняя девочка получила ранения.

Вечером в Советске на улице Свободы водитель «Инфинити» прибегнула к экстренному торможению. Что явно не пошло на пользу ее 5-летней дочери, которая находилась на переднем сиденье без удерживающего кресла и не пристегнутой ремнями безопасности. В результате ДТП девочка получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU