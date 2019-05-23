2019-05-23T14:26:20+03:00
Происшествия

Случай на парковке в Калининграде попал в объективы видеокамер

Кирилл Алексеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Накануне в одном из дворов на улице Маточкина в Калининграде двое автомобилистов не поделили парковку.

Мужчина на темном джипе, вероятно, раньше занял место на парковке и ушел по своим делам. А когда вернулся, увидел, что его "приперла" белая "Тойота". Мужчина несколько минут соображал, как ему попасть на водительское сиденье и выехать, потом выход нашелся. Он сел за руль и не без труда выехал, задев при этом и поцарапав соседний автомобиль. Думаете, остановился? Нет, конечно, укатил по своим делам.

Увы, но подобных случаев происходит в Калининграде ежедневно десятками. Но теперь виновных стали находить гораздо чаще, благодаря развитию системы видеонаблюдения. Найти по номеру виновного водителя для сотрудников ГИБДД не составило большого труда.

Видео предоставлено сервисом "Безопасный дом".

Задел машину и уехал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мстительный калининградец насыпал сахар в бензобак машины бывшей девушки
В Полесске у постояльцев психоневрологического интерната вымогали деньги
В Калининграде мужчина, укравший деньги из сейфа, спрятался в кустах
В Калининграде сбили трех пешеходов и велосипедистку
Двое калининградских полицейских обвиняются в покушении на мошенничество
В Калининграде и Советске в ДТП пострадали дети
Поголовье крупного рогатого скота в Калининградской области за год увеличилось на 12 процентов
В Калининграде адвоката осудили за крупное мошенничество
В Калининграде выдали первый сертификат на переобучение предпенсионера
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах нет воды и света
Пьяный калининградец таксовал по городу на угнанном автомобиле
В Зеленоградске снова начали эвакуировать автомобили
Полиция установила, кто поджег усадьбу «Альтхоф-Рагнит» в Немане
В Ботаническом саду Калининграда впервые за 22 года зацвело дерево Павлония
Под Калининградом поезд чуть не сбил человека, который шел по путям