Случай на парковке в Калининграде попал в объективы видеокамер

СЕГОДНЯ 14:22 2019-05-23T14:26:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в одном из дворов на улице Маточкина в Калининграде двое автомобилистов не поделили парковку.

Мужчина на темном джипе, вероятно, раньше занял место на парковке и ушел по своим делам. А когда вернулся, увидел, что его "приперла" белая "Тойота". Мужчина несколько минут соображал, как ему попасть на водительское сиденье и выехать, потом выход нашелся. Он сел за руль и не без труда выехал, задев при этом и поцарапав соседний автомобиль. Думаете, остановился? Нет, конечно, укатил по своим делам.

Увы, но подобных случаев происходит в Калининграде ежедневно десятками. Но теперь виновных стали находить гораздо чаще, благодаря развитию системы видеонаблюдения. Найти по номеру виновного водителя для сотрудников ГИБДД не составило большого труда.

Видео предоставлено сервисом "Безопасный дом".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/710355" frameborder="0"></iframe> Задел машину и уехал.

ИСТОЧНИК KP.RU