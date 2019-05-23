Двое калининградских полицейских обвиняются в покушении на мошенничество

СЕГОДНЯ 14:46 2019-05-23T15:46:57+03:00

Задержание полицейских. Офицер и сержант подозреваются в покушении на мошенничество.Следственное управление СК России по Калининградской области

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Следственное управление СКР по Калининградской области возбудило уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции. Старший лейтенант и сержант подозреваются в покушении на мошенничество.

По версии следствия, началось с того, что 27-летнему начальнику отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России «Багратионовский» и водителю дежурной части стало известно о том, что некий житель райцентра проходит по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Полицейские предложили багратионвцу «решить вопрос» за 150 тысяч рублей. Мол, деньги передадут нужным людям, и те поспособствуют тому, чтобы обвиняемый не загремел за решетку, а отделался, скажем, условным сроком.

Наркобарыга повелся на заманчивое предложение, и 5 апреля махинаторы уже делили между собой добычу. Происходило это прямо в автомобиле, припаркованном на одной из улиц Калининграда. Увлекательный процесс пересчета купюр грубо прервали сотрудники регионального управления ФСБ. По их материалам и было впоследствии возбуждено уголовное дело уже в отношении горе-правоохранителей.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств расследуемого преступления, - сообщила официальный представитель областного СУ СКР Наталья Гацко. - Один из подозреваемых допрошен, дал признательные показания, в отношении него следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в отношении второго подозреваемого.

УМВД России по Калининградской области, сообщили, что проводят служебную проверку по факту возбуждения следственными органами уголовного дела в отношении двоих сотрудников.

- В случае если их вина подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, и понесут наказание, предусмотренное законодательством, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей, - сообщили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU