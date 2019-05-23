В Калининграде сбили трех пешеходов и велосипедистку

СЕГОДНЯ 15:02 2019-05-23T15:05:18+03:00

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В среду в Калининграде в ДТП пострадали три пешехода и велосипедистка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В 8:40 минут на территории парковки водитель «Пежо» при движении задним ходом сбил 37-летнего мужчину. Он получил телесные повреждения.

В 10:30 на улице Свободной водитель «Мерседеса» сбила 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу по переходу. В результате наезда пенсионерка получила травмы.

Спустя 10 минут наезд на пешехода произошел на улице Горького. Там девушка на «Ауди» при повороте на улицу Партизанскую сбила 82-летнюю женщину. В результате наезда она получила травмы.

В 11 часов при выезде с парковки «Бауцентра» на Сельме водитель «Сузуки» сбил 36-летнюю велосипедистку, которая двигалась по велосипедной дорожке. В результате ДТП велосипедистка получила телесные повреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU