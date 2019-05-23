2019-05-23T15:17:19+03:00
Происшествия

В Калининграде мужчина, укравший деньги из сейфа, спрятался в кустах

Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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Инцидент случился в одном из гостевых домов Калининграда. Туда под вечер пришли двое неизвестных и сказали, что хотят снять номер.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, в то время, пока администратор оформляла документы, один из злоумышленников, вытащил из сейфа 9 тысяч рублей, после чего злоумышленники спешно скрылись.

Сотрудники вневедомственной охраны, прибывшие на место по тревоге, обнаружили скрывающегося в кустах гражданина, который подходил под описание грабителя.

Задержанный был передан сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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