В Полесске у постояльцев психоневрологического интерната вымогали деньги
В Полесске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении денег у постояльцев психоневрологического интерната «Забота». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В одном из случаев мужчина и женщина под угрозой насилия отобрали у постояльца более 131 тыс рублей. за вымогательство мужчине грозит до 7 лет лишения свободы, его подельница до суда не дожила.
Также установлено, что обвиняемый в вымогательстве в компании двух других злоумышленников сняли со счета постоялицы интерната 240 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Уголовное дело направлено прокурором района в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU