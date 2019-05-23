В Полесске у постояльцев психоневрологического интерната вымогали деньги

СЕГОДНЯ 15:40 2019-05-23T15:43:06+03:00

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В Полесске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении денег у постояльцев психоневрологического интерната «Забота». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В одном из случаев мужчина и женщина под угрозой насилия отобрали у постояльца более 131 тыс рублей. за вымогательство мужчине грозит до 7 лет лишения свободы, его подельница до суда не дожила.

Также установлено, что обвиняемый в вымогательстве в компании двух других злоумышленников сняли со счета постоялицы интерната 240 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Уголовное дело направлено прокурором района в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU