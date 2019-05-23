Мстительный калининградец насыпал сахар в бензобак машины бывшей девушки
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На жителя Калининграда завели уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества. 29-летний мужчина насыпал сахар в бензобак машины своей бывшей девушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел на улице Кутаисской в ночь на 13 мая. Из-за жажды мести после расставания мужчина насыпал сахар в бензобак «Крайслера».
Калининградец уже признал свою вину и пообещал возместить весь ущерб. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU