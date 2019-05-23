2019-05-23T15:40:49+03:00
Общество

Мстительный калининградец насыпал сахар в бензобак машины бывшей девушки

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

На жителя Калининграда завели уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества. 29-летний мужчина насыпал сахар в бензобак машины своей бывшей девушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Кутаисской в ночь на 13 мая. Из-за жажды мести после расставания мужчина насыпал сахар в бензобак «Крайслера».

Калининградец уже признал свою вину и пообещал возместить весь ущерб. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Полесске у постояльцев психоневрологического интерната вымогали деньги
В Калининграде мужчина, укравший деньги из сейфа, спрятался в кустах
В Калининграде сбили трех пешеходов и велосипедистку
Двое калининградских полицейских обвиняются в покушении на мошенничество
Случай на парковке в Калининграде попал в объективы видеокамер
В Калининграде и Советске в ДТП пострадали дети
Поголовье крупного рогатого скота в Калининградской области за год увеличилось на 12 процентов
В Калининграде адвоката осудили за крупное мошенничество
В Калининграде выдали первый сертификат на переобучение предпенсионера
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах нет воды и света
Пьяный калининградец таксовал по городу на угнанном автомобиле
В Зеленоградске снова начали эвакуировать автомобили
Полиция установила, кто поджег усадьбу «Альтхоф-Рагнит» в Немане
В Ботаническом саду Калининграда впервые за 22 года зацвело дерево Павлония
Под Калининградом поезд чуть не сбил человека, который шел по путям