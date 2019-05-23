Суд обязал администрацию Озерска отремонтировать дорогу на одной из улиц

СЕГОДНЯ 16:31 2019-05-23T16:31:55+03:00

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Суд обязал администрацию Озерска отремонтировать покрытие проезжей части на улице Спортивной. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Ранее местная прокуратура обнаружила, что на проезжей части улицы Спортивной: от дома №15 до дома №27 имеются огромные выбоины. Установив, что размеры выбоин явно превышают нормы ГОСТ, районный прокурор обратился в суд.

Суд согласился с позицией прокурора и обязал администрацию в течение 60 дней устранить выбоины на покрытии проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU