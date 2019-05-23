2019-05-23T16:56:52+03:00
Общество

Виновным в гибели рабочего на Северном вокзале не удалось обжаловать приговор

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Калининградский областной суд признал законным приговор в отношении двоих сотрудников подрядной организации, по чьей вине погиб рабочий от удара током на Северном вокзале. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, трагедия произошла 23 июня 2017 года. Двое рабочих переустанавливали один из листов поликарбоната, а также монтировали направляющие для устройства кровли. Один из рабочих коснулся металлической планкой контактной сети, которая находилась под напряжением. От удара током мужчина скончался на месте происшествия.

На скамье подсудимых оказались главный инженер и прораб подрядной организации. Суд установил, что они допустили ряд нарушений правил безопасности при проведении строительных работ.

Центральный районный суд приговорил главного инженера к двум годам одному месяцу лишения свободы, прораба – к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Судебная коллегия по уголовным делам не стала изменять приговор районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Куршском заливе пограничники задержали литовских рыбаков
Спортивные акробаты из Калининграда победили в Польше
День пограничника отметят в Центральном парке Калининграда
Пока калининградец платил штрафы ГИБДД, со штрафстоянки украли его скутер
В центре Правдинска пьяный водитель «Фольксвагена» пробил барьерное ограждение
Риэлтор подсунул калининградцу другую квартиру вместо выбранной изначально
Суд обязал администрацию Озерска отремонтировать дорогу на одной из улиц
Мстительный калининградец насыпал сахар в бензобак машины бывшей девушки
В Полесске у постояльцев психоневрологического интерната вымогали деньги
В Калининграде мужчина, укравший деньги из сейфа, спрятался в кустах
В Калининграде сбили трех пешеходов и велосипедистку
Двое калининградских полицейских обвиняются в покушении на мошенничество
Случай на парковке в Калининграде попал в объективы видеокамер
В Калининграде и Советске в ДТП пострадали дети
Поголовье крупного рогатого скота в Калининградской области за год увеличилось на 12 процентов
В Калининграде адвоката осудили за крупное мошенничество
В Калининграде выдали первый сертификат на переобучение предпенсионера
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах нет воды и света
Пьяный калининградец таксовал по городу на угнанном автомобиле
В Зеленоградске снова начали эвакуировать автомобили
Полиция установила, кто поджег усадьбу «Альтхоф-Рагнит» в Немане
В Ботаническом саду Калининграда впервые за 22 года зацвело дерево Павлония
Под Калининградом поезд чуть не сбил человека, который шел по путям