Виновным в гибели рабочего на Северном вокзале не удалось обжаловать приговор

СЕГОДНЯ 16:56 2019-05-23T16:56:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Калининградский областной суд признал законным приговор в отношении двоих сотрудников подрядной организации, по чьей вине погиб рабочий от удара током на Северном вокзале. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, трагедия произошла 23 июня 2017 года. Двое рабочих переустанавливали один из листов поликарбоната, а также монтировали направляющие для устройства кровли. Один из рабочих коснулся металлической планкой контактной сети, которая находилась под напряжением. От удара током мужчина скончался на месте происшествия.

На скамье подсудимых оказались главный инженер и прораб подрядной организации. Суд установил, что они допустили ряд нарушений правил безопасности при проведении строительных работ.

Центральный районный суд приговорил главного инженера к двум годам одному месяцу лишения свободы, прораба – к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Судебная коллегия по уголовным делам не стала изменять приговор районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU