2019-05-23T17:48:07+03:00
Общество

Риэлтор подсунул калининградцу другую квартиру вместо выбранной изначально

Обман покупатель обнаружил лишь после того как получил ключи от нового жилья
Игорь ОРЕХОВ
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Житель Калининграда, решив приобрести в собственность квартиру, обратился к профессионалам. В смысле - заключил договор риэлтерских услуг, по условиям которого агент должен был сопровождать сделку.

- А именно: провести правовую экспертизу технических и правоустанавливающих документов на жилое помещение, разработать предварительный договор купли-продажи объекта, обеспечить его подписание, разработать основной договор купли-продажи объекта для проведения сделки, проконтролировать подачу документов для государственной регистрации, - пояснили в пресс-службе Ленинградского районного суда.

В итоге все прошло гладко – но так казалось лишь до того момента, когда после государственной регистрации договора купли-продажи счастливый собственник получил ключи и обнаружил… что купил совершенно другую квартиру! А та, которую он смотрел вместе с риэлтором, оказалась продана другому человеку, о чем агент даже не подумал известить своего клиента.

И хотя второе жилище было довольно схож с первым, такой вариант калининградца не устроил. Направленная в адрес риэлтора претензия с требованием вернуть деньги успеха не возымела, так что, дошло до судебного разбирательства. Истец просит расторгнуть заключенный с ответчиком договор и взыскать стоимость услуг в размере 89 340 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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