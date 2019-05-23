В центре Правдинска пьяный водитель «Фольксвагена» пробил барьерное ограждение

СЕГОДНЯ 17:50 2019-05-23T17:50:21+03:00

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В Правдинске задержали пьяного водителя, который попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на одной из центральных улиц. Водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и врезался в металлическое барьерное ограждение.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

На него составили административный протокол, мужчине придется заплатить 30-тысячный штраф и остаться без прав на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU