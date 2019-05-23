В центре Правдинска пьяный водитель «Фольксвагена» пробил барьерное ограждение
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В Правдинске задержали пьяного водителя, который попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на одной из центральных улиц. Водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и врезался в металлическое барьерное ограждение.
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
На него составили административный протокол, мужчине придется заплатить 30-тысячный штраф и остаться без прав на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU