2019-05-23T17:50:21+03:00
Происшествия

В центре Правдинска пьяный водитель «Фольксвагена» пробил барьерное ограждение

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Правдинске задержали пьяного водителя, который попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на одной из центральных улиц. Водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и врезался в металлическое барьерное ограждение.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

На него составили административный протокол, мужчине придется заплатить 30-тысячный штраф и остаться без прав на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Куршском заливе пограничники задержали литовских рыбаков
Спортивные акробаты из Калининграда победили в Польше
День пограничника отметят в Центральном парке Калининграда
Пока калининградец платил штрафы ГИБДД, со штрафстоянки украли его скутер
Риэлтор подсунул калининградцу другую квартиру вместо выбранной изначально
Виновным в гибели рабочего на Северном вокзале не удалось обжаловать приговор
Суд обязал администрацию Озерска отремонтировать дорогу на одной из улиц
Мстительный калининградец насыпал сахар в бензобак машины бывшей девушки
В Полесске у постояльцев психоневрологического интерната вымогали деньги
В Калининграде мужчина, укравший деньги из сейфа, спрятался в кустах
В Калининграде сбили трех пешеходов и велосипедистку
Двое калининградских полицейских обвиняются в покушении на мошенничество
Случай на парковке в Калининграде попал в объективы видеокамер
В Калининграде и Советске в ДТП пострадали дети
Поголовье крупного рогатого скота в Калининградской области за год увеличилось на 12 процентов
В Калининграде адвоката осудили за крупное мошенничество
В Калининграде выдали первый сертификат на переобучение предпенсионера
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах нет воды и света
Пьяный калининградец таксовал по городу на угнанном автомобиле
В Зеленоградске снова начали эвакуировать автомобили
Полиция установила, кто поджег усадьбу «Альтхоф-Рагнит» в Немане
В Ботаническом саду Калининграда впервые за 22 года зацвело дерево Павлония
Под Калининградом поезд чуть не сбил человека, который шел по путям