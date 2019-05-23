2019-05-23T18:03:20+03:00
Происшествия

Пока калининградец платил штрафы ГИБДД, со штрафстоянки украли его скутер

Двое жителей Багратионовского района выкатили транспортное средство через дыру в заборе
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Началось с того, что нарушивший Правила дорожного движения житель Багратионовского района попался на своем скутере блюстителям дорожного же порядка. Закон суров, но это закон. Двухколесную машину отправили на штрафстоянку, а скутериста – в банк, оплачивать штрафы. Но, как выяснилось позже, для багратионовца это были еще не самые большие неприятности.

Размахивая банковскими квитанциями, мужчина пришел выручать свое транспортное средство, однако на стоянке его не обнаружил! Разыскивать скутер пришлось полицейским, которые выяснили, что к преступлению причастны 19-летний и 20-летний жители района.

- Злоумышленники обнаружили дыру в заборе штрафстоянки и ночью проникли на ее территорию, выкатив оттуда скутер, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД. – Впоследствии они продали похищенный транспорт. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Куршском заливе пограничники задержали литовских рыбаков
Спортивные акробаты из Калининграда победили в Польше
День пограничника отметят в Центральном парке Калининграда
В центре Правдинска пьяный водитель «Фольксвагена» пробил барьерное ограждение
Риэлтор подсунул калининградцу другую квартиру вместо выбранной изначально
Виновным в гибели рабочего на Северном вокзале не удалось обжаловать приговор
Суд обязал администрацию Озерска отремонтировать дорогу на одной из улиц
Мстительный калининградец насыпал сахар в бензобак машины бывшей девушки
В Полесске у постояльцев психоневрологического интерната вымогали деньги
В Калининграде мужчина, укравший деньги из сейфа, спрятался в кустах
В Калининграде сбили трех пешеходов и велосипедистку
Двое калининградских полицейских обвиняются в покушении на мошенничество
Случай на парковке в Калининграде попал в объективы видеокамер
В Калининграде и Советске в ДТП пострадали дети
Поголовье крупного рогатого скота в Калининградской области за год увеличилось на 12 процентов
В Калининграде адвоката осудили за крупное мошенничество
В Калининграде выдали первый сертификат на переобучение предпенсионера
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах нет воды и света
Пьяный калининградец таксовал по городу на угнанном автомобиле
В Зеленоградске снова начали эвакуировать автомобили
Полиция установила, кто поджег усадьбу «Альтхоф-Рагнит» в Немане
В Ботаническом саду Калининграда впервые за 22 года зацвело дерево Павлония
Под Калининградом поезд чуть не сбил человека, который шел по путям