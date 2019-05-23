Пока калининградец платил штрафы ГИБДД, со штрафстоянки украли его скутер

СЕГОДНЯ 18:03 2019-05-23T18:03:20+03:00

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Началось с того, что нарушивший Правила дорожного движения житель Багратионовского района попался на своем скутере блюстителям дорожного же порядка. Закон суров, но это закон. Двухколесную машину отправили на штрафстоянку, а скутериста – в банк, оплачивать штрафы. Но, как выяснилось позже, для багратионовца это были еще не самые большие неприятности.

Размахивая банковскими квитанциями, мужчина пришел выручать свое транспортное средство, однако на стоянке его не обнаружил! Разыскивать скутер пришлось полицейским, которые выяснили, что к преступлению причастны 19-летний и 20-летний жители района.

- Злоумышленники обнаружили дыру в заборе штрафстоянки и ночью проникли на ее территорию, выкатив оттуда скутер, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД. – Впоследствии они продали похищенный транспорт. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU