День пограничника отметят в Центральном парке Калининграда

СЕГОДНЯ 18:30 2019-05-23T18:32:59+03:00

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В воскресенье 26 мая в Центральном парке пройдут торжественные мероприятия в честь Дня пограничника. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Гостей ждет концертная программа ансамбля «Пограничник Балтики».

Также планируется выступление пограничных кинологов с участием лучших служебных собак, которые покажут мастерство в действиях по задержанию нарушителя границы, поиску контрабанды.

В программе фотовыставка, выставка современных образцов техсредств охраны границы, стрелкового оружия, а также оружия времен Великой Отечественной войны.

Обещают угостить кашей из полевой кухни.

Начало праздника в 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU