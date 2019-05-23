День пограничника отметят в Центральном парке Калининграда
В воскресенье 26 мая в Центральном парке пройдут торжественные мероприятия в честь Дня пограничника. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.
Гостей ждет концертная программа ансамбля «Пограничник Балтики».
Также планируется выступление пограничных кинологов с участием лучших служебных собак, которые покажут мастерство в действиях по задержанию нарушителя границы, поиску контрабанды.
В программе фотовыставка, выставка современных образцов техсредств охраны границы, стрелкового оружия, а также оружия времен Великой Отечественной войны.
Обещают угостить кашей из полевой кухни.
Начало праздника в 11:00.
ИСТОЧНИК KP.RU