Спортивные акробаты из Калининграда победили в Польше
Соревнования прошли в Варшаве
.Фото: министерство спорта Калининградской области
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Варшава приняла престижный кубок по спортивной акробатике, собрав больше 200 юных спортсменов.
Представители калининградской области завоевали золото и серебро в мужской группе и смешанной паре.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, по итогам трех двухминутных упражнений первенствовали Александр Мартишонок, Никита Картавых, Владислав Петрунин и Александр Дробыш, а вице-чемпионами соревнований в миксте стали Никита Кулинич и Марина Ильина.
В минспорта отметили, что в этом году калининградский квартет завоевал серебро первенства страны в Великом Новгороде.
ИСТОЧНИК KP.RU