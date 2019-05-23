Спортивные акробаты из Калининграда победили в Польше

СЕГОДНЯ 18:57 2019-05-23T18:57:12+03:00

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Варшава приняла престижный кубок по спортивной акробатике, собрав больше 200 юных спортсменов.

Представители калининградской области завоевали золото и серебро в мужской группе и смешанной паре.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, по итогам трех двухминутных упражнений первенствовали Александр Мартишонок, Никита Картавых, Владислав Петрунин и Александр Дробыш, а вице-чемпионами соревнований в миксте стали Никита Кулинич и Марина Ильина.

В минспорта отметили, что в этом году калининградский квартет завоевал серебро первенства страны в Великом Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU